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28 февраля, 07:27

Густой туман привёл к массовому ДТП с 9 авто на трассе в Башкирии

МЧС: На трассе Уфа — Оренбург в Башкирии в ДТП попали сразу девять автомобилей

Массовое ДТП с участием девяти машин произошло на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Массовое ДТП с участием девяти машин произошло на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Массовое ДТП произошло на 158-м километре трассы Р-240 Уфа — Оренбург вблизи деревни Рамадановка Мелеузовского района. Из-за густого тумана в аварию попали сразу девять автомобилей. На месте уже работают сотрудники МЧС, сообщили в ведомстве.

Массовое ДТП с участием девяти машин произошло на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

В результате ДТП перекрыта одна полоса движения. Автомобилистов также предупредили о сильном тумане на дороге. Два человека получили травмы в ходе массовой аварии, погибших нет.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину произошедшего. Организовано реверсивное движение по одной полосе», — говорится в сообщении.

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Наталья Афонина
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