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26 февраля, 18:58

Водитель не справился с управлением и протаранил два авто на Тверском бульваре в Москве

В Москве на Тверском бульваре несколько автомобилей попали в серьёзное ДТП

В Москве на Тверском бульваре произошла серьёзная авария с участием нескольких автомобилей. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Life.ru.

Массовое ДТП на Тверском бульваре в Москве. Видео © Life.ru

Предположительно, причиной ДТП стала потеря одним из водителей управления, после чего его авто протаранило две других машины. Как сообщил нам очевидец, двоих пострадавших увезла скорая помощь. Точных данных об их состоянии и общем количестве пострадавших пока нет.

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Ранее Life.ru рассказывал о смертельной аварии с грузовиком и пассажирским микроавтобусом в Омской области. ДТП унесло жизнь одного человека, ещё восемь получили травмы. Предварительно, причиной трагедии стал вынос прицепа фуры на встречную полосу.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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