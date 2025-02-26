Водитель не справился с управлением и протаранил два авто на Тверском бульваре в Москве

В Москве на Тверском бульваре произошла серьёзная авария с участием нескольких автомобилей. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Life.ru.

Массовое ДТП на Тверском бульваре в Москве. Видео © Life.ru

Предположительно, причиной ДТП стала потеря одним из водителей управления, после чего его авто протаранило две других машины. Как сообщил нам очевидец, двоих пострадавших увезла скорая помощь. Точных данных об их состоянии и общем количестве пострадавших пока нет.