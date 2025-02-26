«Мы в фильме»: Российские комики попали в массовое ДТП во время путешествия по США
Российские комики Павел Дедищев и Евгений Чебатков попали в ДТП в США
Комики Павел Дедищев и Евгений Чебатков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amerikanec46, ТАСС / Сергей Карпухин
В США в аварию попали российские комики Евгений Чебатков и Павел Дедищев. Юмористы ехали на своём автомобиле «Киа Карнивал» и столкнулись с посторонним предметом на трассе в штате Нью-Мексико. В итоге автомобиль влетел в несколько других машин. Никто из ребят не пострадал. Новостью Дедищев поделился в Телеграм-канале.
Комики Павел Дедищев и Евгений Чебатков попали в ДТП в США. Видео © Telegram / Павел Дедищев
«Мы до утра на дороге. Уже приехали копы, полицейские, все. Мы в фильме. Вон всех описывают», — рассказал Павел Дедищев.
Позже иномарка ребят была эвакуирована, а их увезли с места аварии. По словам комика Чебаткова, последствия могли быть гораздо серьёзнее, если бы не размеры их автомобиля. Колёса машины получили значительные повреждения, однако у других автомобилей ущерб оказался гораздо более серьёзным.
Напомним, что сейчас комики находятся в совместном путешествии по США. Ребята уже успели проехать 11 штатов.
Ранее Life.ru рассказал, что после гибели Лены Миро в автомобильной аварии в США было открыто наследственное дело в родной для неё Белгородской области. Российская блогерша погибла в ДТП в апреле 2024 года. Её отец заявил, что не поедет на похороны, потому что считает, что дочь сама виновата в собственной смерти и её настигла карма. При этом детали трагедии остаются неизвестными.