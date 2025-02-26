«Мы в фильме»: Российские комики попали в массовое ДТП во время путешествия по США

В США в аварию попали российские комики Евгений Чебатков и Павел Дедищев. Юмористы ехали на своём автомобиле «Киа Карнивал» и столкнулись с посторонним предметом на трассе в штате Нью-Мексико. В итоге автомобиль влетел в несколько других машин. Никто из ребят не пострадал. Новостью Дедищев поделился в Телеграм-канале.

Комики Павел Дедищев и Евгений Чебатков попали в ДТП в США. Видео © Telegram / Павел Дедищев

«Мы до утра на дороге. Уже приехали копы, полицейские, все. Мы в фильме. Вон всех описывают», — рассказал Павел Дедищев.

Позже иномарка ребят была эвакуирована, а их увезли с места аварии. По словам комика Чебаткова, последствия могли быть гораздо серьёзнее, если бы не размеры их автомобиля. Колёса машины получили значительные повреждения, однако у других автомобилей ущерб оказался гораздо более серьёзным.