Семья делит наследство трагически погибшей в США блогерши Лены Миро

После трагической гибели блогерши и писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) в результате ДТП в США открыли наследственное дело в её родной Белгородской области. Об этом свидетельствуют материалы суда, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Согласно документам, наследственное дело Лены Миро было открыто у нотариуса в Старом Осколе, где она и родилась. В материалах также содержится дата смерти блогерши – 20 апреля 2024 года.

Из выписки ЕГРИП следует, что 24 января этого года в связи со смертью Миро была прекращена деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).