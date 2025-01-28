Семья делит наследство трагически погибшей в США блогерши Лены Миро
В Белгородской области открыто наследственное дело после смерти блогерши Миро
Лена Миро. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenamyro
После трагической гибели блогерши и писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) в результате ДТП в США открыли наследственное дело в её родной Белгородской области. Об этом свидетельствуют материалы суда, которые есть в распоряжении РИА «Новости».
Согласно документам, наследственное дело Лены Миро было открыто у нотариуса в Старом Осколе, где она и родилась. В материалах также содержится дата смерти блогерши – 20 апреля 2024 года.
Из выписки ЕГРИП следует, что 24 января этого года в связи со смертью Миро была прекращена деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).
В апреле 2024 года Life.ru узнал, что блогерша Елена Мироненко трагически погибла в США во время аварии. Её отец отказался ехать на похороны, заявив, мол «она сама виновата» и её «настигла карма». Позже LiveJournal высказался о смерти Лены Миро, отметив, что точные обстоятельства трагедии остаются неизвестными.