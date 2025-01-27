Появилось первое доказательство трагической гибели блогерши Лены Миро
В России закрыли бизнес блогерши Лены Миро по причине её смерти
Елена Мироненко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenamyro
Блогерши Лены Миро (Елена Мироненко) действительно нет в живых, поскольку её российский бизнес закрыли по причине её смерти. Об этом сообщает телеграм-канал «Светские крошки LIVE».
После появления новостей о смерти Лены Миро в США многие её подписчики усомнились в правдивости таких новостей, предположив, что девушка вполне могла бы устроить инсценировку своей смерти. Тем более, американские органы правопорядка официально никак её гибель не подтвердили. Однако в белгородскую ФНС (Мироненко родом из Старого Оскола) пришло сообщение из США, в котором говорилось, что блогерши не стало 20 апреля 2024 года. Налоговикам оставалось лишь ликвидировать её ИП.
В апреле 2024 года Life.ru рассказывал, что блогерша Елена Мироненко трагически погибла в США во время аварии. Её отец отказался ехать на похороны, заявив, мол «она сама виновата» и её «настигла карма».