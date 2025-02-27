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27 февраля, 15:34

Life.ru публикует первое интервью пострадавшей в ДТП пенсионерки, которую сбил Буйнов

SHOT: Буйнов не вышел из машины после наезда на пенсионерку в Подмосковье

Пострадавшая Алла Николаевна, которую сбил на пешеходном переходе «Лексус» Александра Буйнова, дала первое интервью и рассказала подробности наезда. Женщина призналась, что певец так и не связался с её семьёй и не предложил помощь со своей стороны.

Кадры из больницы. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказала пострадавшая воспитательница детского сада в беседе с SHOT, она шла домой после работы, переходила дорогу по зебре. Внезапно на проезжую часть вылетел внедорожник, за рулём которого был Буйнов. Он не сигналил пешеходу, а просто «шибанул».

«Шибанул, я упала. Он сидел какое-то время в машине, не выходил. Потом вышел, посмотрел, что я лежу. Уже вышел народ. Начал собираться... Никакой помощи Буйнов не оказал, он близко не подошёл за всё время. Ему уже люди даже говорили: «Как не стыдно, хоть бы подошёл, извинился», — рассказала пострадавшая.

Исполнитель пытался скрыться от осуждения толпы в машине, но народ не расходился. В какой-то момент он стал сдавать назад, поэтому очевидцы подумали, что Буйнов намерен скрыться с места ДТП.

«Когда произошло, он какое-то время сидел в машине, потом, наверное, увидел, что я не поднимаюсь, он вышел, посмотрел и опять сел в машину, стал сдавать назад. Люди закричали: он сейчас уедет, фотографируйте быстрее. Он, видимо, понял, что ему никуда не скрыться, он отогнал машину подальше немножко», — поведала женщина.

Алла Николаевна остаётся в больнице под присмотром медиков. Она жалуется на сильные головные боли. Врачи ставят под вопрос сотрясение головного мозга. Также у пострадавшей диагностированы разрыв связки левого надколенника, ушибы. Врачи продолжают обследовать жительницу подмосковного Наро-Фоминска, с окончательным заключением пока не спешат, так как могут обнаружиться внутренние травмы.

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Напомним, что 26 февраля в Подмосковье произошла авария с участием исполнителя Александра Буйнова. На своём внедорожнике «Лексус» он сбил 61-летнюю воспитательницу детсада. Как утверждает концертный директор музыканта, тот после наезда попытался помочь пострадавшей и предлагал отвезти её в медучреждение. Певца могут лишьть права управлять транспортным средством. После инцидента артист лично выступил с опровержением обвинений в свой адрес, заявив, что сообщения о его бездействии после наезда на женщину – это ложь и спекуляции, порочащие его доброе имя.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Ольга Сливченко
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