Life.ru публикует первое интервью пострадавшей в ДТП пенсионерки, которую сбил Буйнов

Пострадавшая Алла Николаевна, которую сбил на пешеходном переходе «Лексус» Александра Буйнова, дала первое интервью и рассказала подробности наезда. Женщина призналась, что певец так и не связался с её семьёй и не предложил помощь со своей стороны.

Кадры из больницы. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказала пострадавшая воспитательница детского сада в беседе с SHOT, она шла домой после работы, переходила дорогу по зебре. Внезапно на проезжую часть вылетел внедорожник, за рулём которого был Буйнов. Он не сигналил пешеходу, а просто «шибанул».

«Шибанул, я упала. Он сидел какое-то время в машине, не выходил. Потом вышел, посмотрел, что я лежу. Уже вышел народ. Начал собираться... Никакой помощи Буйнов не оказал, он близко не подошёл за всё время. Ему уже люди даже говорили: «Как не стыдно, хоть бы подошёл, извинился», — рассказала пострадавшая.

Исполнитель пытался скрыться от осуждения толпы в машине, но народ не расходился. В какой-то момент он стал сдавать назад, поэтому очевидцы подумали, что Буйнов намерен скрыться с места ДТП.

«Когда произошло, он какое-то время сидел в машине, потом, наверное, увидел, что я не поднимаюсь, он вышел, посмотрел и опять сел в машину, стал сдавать назад. Люди закричали: он сейчас уедет, фотографируйте быстрее. Он, видимо, понял, что ему никуда не скрыться, он отогнал машину подальше немножко», — поведала женщина.