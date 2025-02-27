Буйнов вышел на связь после ДТП и отверг «спекуляции» о своём наезде на женщину
Александр Буйнов. Фото © ТАСС / Мария Семёнова
Народный артист РФ Александр Буйнов публично извинился перед женщиной, которую сбил на своём автомобиле в Московской области. Он также прошёлся по журналистам, которые «спекулируют новостью» о ДТП с его участием и публикуют недостоверную информацию. При этом музыкант не стал уточнять, что именно следует считать фейками.
«Пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. <...> Многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию не соответствующую действительности», — написал Буйнов в телеграм-канале.
Напомним, 26 февраля в Московской области певец Александр Буйнов за рулём Lexus сбил 61-летнюю женщину, которая работает воспитательницей в детском саду. По информации журналистов, после инцидента музыкант не извинился и попытался замять дело, предложив деньги сыну женщины. Сейчас потерпевшая с травмами находится в больнице. Буйнову грозит лишение водительских прав. Депутат Госдумы Нина Останина осудила певца за его поведение сразу после ДТП, объяснив это отсутствием нравственных барьеров у музыканта.