Буйнов вышел на связь после ДТП и отверг «спекуляции» о своём наезде на женщину

Народный артист РФ Александр Буйнов публично извинился перед женщиной, которую сбил на своём автомобиле в Московской области. Он также прошёлся по журналистам, которые «спекулируют новостью» о ДТП с его участием и публикуют недостоверную информацию. При этом музыкант не стал уточнять, что именно следует считать фейками.