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27 февраля, 07:36

Женщиной, которую сбил Александр Буйнов, оказалась воспитательница детского сада

Женщиной, которую сбил певец Александр Буйнов, оказалась воспитательница детского сада. По данным SHOT, в ДТП с артистом пострадала 61-летняя Алла Николаевна.

Женщина шла домой с работы, когда на дорогу неожиданно выскочил «Лексус», отскочить она не успела. Сейчас воспитательница в больнице с разрывом связок. Женщина заявила телеграм-каналу, что до сих пор плохо себя чувствует.

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Напомним, накануне вечером народный артист РФ Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Певец был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570. По данным журналистов, за прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buinovofficial

Александра Вишнякова
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