Певец Александр Буйнов на Lexus сбил женщину на зебре в Подмосковье

Певец был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570. Под колёса артиста попала 61-летняя женщина, которая переходила дорогу по зебре. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. По данным журналистов, за прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза.

А другой артист, который сбил человека и отбывает наказание в колонии, Михаил Ефремов, подал прошение о досрочном освобождении. В 2020 году он устроил смертельную аварию — в результате ДТП в Москве погиб 57-летний мужчина. Актёра приговорили к 7,5 года заключения. В конце 2024 года у него были диагностированы проблемы с лёгкими, что дало ему шанс выйти по УДО.