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Регион
27 февраля, 07:15

Певец Александр Буйнов на Lexus сбил женщину на зебре в Подмосковье

Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Народный артист РФ Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Дтп произошло вчера в районе 18:00, узнал Mash.

Певец был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570. Под колёса артиста попала 61-летняя женщина, которая переходила дорогу по зебре. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. По данным журналистов, за прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза.

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А другой артист, который сбил человека и отбывает наказание в колонии, Михаил Ефремов, подал прошение о досрочном освобождении. В 2020 году он устроил смертельную аварию — в результате ДТП в Москве погиб 57-летний мужчина. Актёра приговорили к 7,5 года заключения. В конце 2024 года у него были диагностированы проблемы с лёгкими, что дало ему шанс выйти по УДО.

Андрей Бражников
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