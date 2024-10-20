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20 октября, 06:56

Актёр Михаил Ефремов отметит Новый год дома с семьёй из-за ускоренного УДО

SHOT: Актёр Ефремов выйдет по УДО к Новому году из-за проблем со здоровьем

Михаил Ефремов. Фото © Telegram / Иван Охлобыстин

Михаил Ефремов. Фото © Telegram / Иван Охлобыстин

Актёр Михаил Ефремов отметит Новый год с семьёй. Серьёзное обострение болезни лёгких актёра ускорит его выход из колонии по УДО. Все медицинские справки уже собраны.

Как выяснил SHOT, сейчас звёздного заключённого лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами, которые есть в Белгородской колонии. Проблем с лекарствами в медчасти №1 в ИК нет. Кроме того, родственники и адвокаты передают заключённому лекарства по предварительному согласованию с врачом. Ефремову, по словам близких, требуется КТ — для этого его могут вывезти в государственную клинику.

В целом сейчас состояние актёра оценивается как удовлетворительное, но Ефремов жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать.

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, это действительно очень серьёзное заболевание, которое должно стать «сопутствующим условием к освобождению по УДО», так как такие заключённые испытывают проблемы с дыханием и задыхаются, даже когда встают с кровати.

Сейчас есть риск развития у Ефремова дыхательной недостаточности или лёгочной инфекции, поэтому его адвокаты будут подавать прошение об УДО в ближайшее время, чтобы актёр смог вернуться к семье в декабре и пройти комплексное обследование в клинике.

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Ранее в УФСИН сочли удовлетворительным состояние здоровья Михаила Ефремова, отметив отсутствие отрицательной динамики, однако затем СМИ рассказали, что актёр с трудом дышит и почти перестал разговаривать из-за болезни. По словам врача, у артиста развивается хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ). Его друг и коллега Иван Охлобыстин призывал выпустить артиста по УДО, поскольку тот очень болен.

Владимир Озеров
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