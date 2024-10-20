Актёр Михаил Ефремов отметит Новый год дома с семьёй из-за ускоренного УДО

Актёр Михаил Ефремов отметит Новый год с семьёй. Серьёзное обострение болезни лёгких актёра ускорит его выход из колонии по УДО. Все медицинские справки уже собраны.

Как выяснил SHOT, сейчас звёздного заключённого лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами, которые есть в Белгородской колонии. Проблем с лекарствами в медчасти №1 в ИК нет. Кроме того, родственники и адвокаты передают заключённому лекарства по предварительному согласованию с врачом. Ефремову, по словам близких, требуется КТ — для этого его могут вывезти в государственную клинику.

В целом сейчас состояние актёра оценивается как удовлетворительное, но Ефремов жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать.

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, это действительно очень серьёзное заболевание, которое должно стать «сопутствующим условием к освобождению по УДО», так как такие заключённые испытывают проблемы с дыханием и задыхаются, даже когда встают с кровати.