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26 февраля, 14:31

«Бросит пить и вернётся на сцену»: Адвокат жертвы ДТП с Ефремовым верит, что актёр выйдет по УДО

Адвокат Добровинский надеется, что Ефремов выйдет по УДО и вернётся в кино

Михаил Ефремов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Александр Добровинский надеется, что «секретное ходатайство» об УДО Михаила Ефремова будет удовлетворено и артист вернётся на сцену. Об этом юрист сказал в беседе с Life.ru.

«Надеюсь, что, если «секретное ходатайство» об УДО Михаила Ефремова будет удовлетворено, Михаил Олегович бросит пить, и мы наконец обретём талантливого актёра», — сказал адвокат.

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Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о сорванном УДО актёра из-за мобильника

Напомним, что в 2020 году Ефремов попал в смертельную аварию — в результате ДТП в Москве погиб 57-летний мужчина. Актёра приговорили к 7,5 года заключения. В конце 2024 года у него были диагностированы проблемы с лёгкими, что дало ему шанс выйти по УДО. Сегодня стало известно, что Ефремов подал прошение о досрочном освобождении.

Ольга Годуненко
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