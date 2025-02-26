«Бросит пить и вернётся на сцену»: Адвокат жертвы ДТП с Ефремовым верит, что актёр выйдет по УДО
Адвокат Добровинский надеется, что Ефремов выйдет по УДО и вернётся в кино
Михаил Ефремов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Адвокат Александр Добровинский надеется, что «секретное ходатайство» об УДО Михаила Ефремова будет удовлетворено и артист вернётся на сцену. Об этом юрист сказал в беседе с Life.ru.
«Надеюсь, что, если «секретное ходатайство» об УДО Михаила Ефремова будет удовлетворено, Михаил Олегович бросит пить, и мы наконец обретём талантливого актёра», — сказал адвокат.
Напомним, что в 2020 году Ефремов попал в смертельную аварию — в результате ДТП в Москве погиб 57-летний мужчина. Актёра приговорили к 7,5 года заключения. В конце 2024 года у него были диагностированы проблемы с лёгкими, что дало ему шанс выйти по УДО. Сегодня стало известно, что Ефремов подал прошение о досрочном освобождении.