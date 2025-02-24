Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о сорванном УДО актёра из-за мобильника

Сведения о том, что работники ИК-4 в Белгородской области обнаружили смартфон среди личных вещей актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП, являются фейком. Об этом заявил адвокат артиста Юрий Падалко.

«Это очередной фейк», — сказал Падалко в беседе с 360.ru.

Кроме того, телеканал «Звезда» сообщает, что в региональном управлении ФСИН также опровергли слухи о найденном телефоне. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.