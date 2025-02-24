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Регион
24 февраля, 08:55

Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о сорванном УДО актёра из-за мобильника

Адвокат Падалко: Сообщения о найденном у Ефремова смартфоне являются фейком

Сведения о том, что работники ИК-4 в Белгородской области обнаружили смартфон среди личных вещей актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП, являются фейком. Об этом заявил адвокат артиста Юрий Падалко.

«Это очередной фейк», — сказал Падалко в беседе с 360.ru.

Кроме того, телеканал «Звезда» сообщает, что в региональном управлении ФСИН также опровергли слухи о найденном телефоне. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

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Напомним, ранее стало известно, что Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО. Заявление было подано в закрытом режиме, в нём актёр акцентирует внимание на своём ухудшающемся здоровье и хорошем поведении. В дальнейшем появились сообщения о том, что в камере у артиста обнаружили смартфон, который каким-то образом оказался в колонии.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Мышляева
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