Михаил Ефремов сорвал своё УДО из-за серьёзного проступка

Михаил Ефремов сорвал своё УДО — у него найден смартфон, который каким-то образом попал к нему на территорию ИК. Будет проведена проверка, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещённых вещей у заключённых. О них не было известно заранее, поэтому попрятать успели не все. В том числе и Михаил Ефремов — в его бараке в личных вещах был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в Интернет.

Каким образом он попал к актёру — большой вопрос. По информации источника SHOT, в ИК-4 довольно жёстко с «гражданскими предметами», поэтому это явно «нетипичное явление».

Теперь УДО Ефремова под огромным вопросом, и выйти досрочно получится, если только актёр докажет, что телефон не его и не имеет к нему никакого отношения.