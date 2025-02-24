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Регион
24 февраля, 06:11
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Михаил Ефремов сорвал своё УДО из-за серьёзного проступка

SHOT: Михаил Ефремов сорвал своё УДО, у него нашли спрятанный мобильник

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов сорвал своё УДО — у него найден смартфон, который каким-то образом попал к нему на территорию ИК. Будет проведена проверка, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещённых вещей у заключённых. О них не было известно заранее, поэтому попрятать успели не все. В том числе и Михаил Ефремов — в его бараке в личных вещах был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в Интернет.

Каким образом он попал к актёру — большой вопрос. По информации источника SHOT, в ИК-4 довольно жёстко с

«гражданскими предметами», поэтому это явно «нетипичное явление».

Теперь УДО Ефремова под огромным вопросом, и выйти досрочно получится, если только актёр докажет, что телефон не его и не имеет к нему никакого отношения.

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО. Прошение было подано не публично, в нём актёр делает акцент на плохом состоянии здоровья и хорошем поведении.

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Наталья Демьянова
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