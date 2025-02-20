Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии за смертельное ДТП, в «секретном формате» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. По данным SHOT, его должны рассмотреть в ближайшие две недели.
Источник телеграм-канала сообщает, что Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. Артист привёл доводы о плохом состоянии своего здоровья, об исправной ежедневной работе (в цеху он шьёт форму для заключенных и действительно выполняет план), о раскаянии (на территории ИК он ходит в храм, регулярно причащается и исповедуется), о помощи с художественной самодеятельностью в колонии. Ефремов также отметил, что осмыслил прошлые выговоры, осознал ошибки и готов жить на воле по-новому.
При этом просить об УДО адвокат Ефремова планировал ещё перед Новым годом и даже собрал все справки. Но из-за шумихи в СМИ ходатайство пришлось отложить на 2025-ый.
Как ранее писал Life.ru, в 2020 году Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Суд приговорил актёра к 7,5 года тюрьмы. Планировалось, что он может освободиться по УДО ещё в конце 2024 года из-за проблем со здоровьем — у него начала развиваться хроническая обструктивная болезнь лёгких. Однако Новый год Ефремов всё-таки встречал в колонии из-за нарушения дисциплины. Не отпустили его и на похороны бывшей жены Евгении Добровольской.