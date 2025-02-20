Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об УДО

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии за смертельное ДТП, в «секретном формате» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. По данным SHOT, его должны рассмотреть в ближайшие две недели.

Источник телеграм-канала сообщает, что Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. Артист привёл доводы о плохом состоянии своего здоровья, об исправной ежедневной работе (в цеху он шьёт форму для заключенных и действительно выполняет план), о раскаянии (на территории ИК он ходит в храм, регулярно причащается и исповедуется), о помощи с художественной самодеятельностью в колонии. Ефремов также отметил, что осмыслил прошлые выговоры, осознал ошибки и готов жить на воле по-новому.