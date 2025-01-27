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Регион
27 января, 08:40
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Тюремные пробы: Режиссёры зачастили к Ефремову со сценариями на фоне слухов об УДО

360.ru: Режиссёры начали ездить в колонию к Ефремову на пробы

Михаил Ефремов в суде. Фото © АГН «Москва»

Михаил Ефремов в суде. Фото © АГН «Москва»

Осуждённый за ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов после освобождения по УДО может сразу вернуться на съёмочную площадку. Режиссёры уже сейчас ездят к нему в колонию на пробы с предложениями. Об этом стало известно 360.ru от источника.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — сообщил инсайдер.

По его словам, отдельное внимание режиссёры уделяют зубам артиста. По слухам, у «сидельцев» с ними бывают проблемы. Однако Ефремову удалось сохранить их в целости.

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Как ранее писал Life.ru, в 2020 году Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Суд приговорил актёра к 7,5 года тюрьмы. Планировалось, что он может освободиться по УДО ещё в конце 2024 года из-за проблем со здоровьем — у него начала развиваться хроническая обструктивная болезнь лёгких. Однако Новый год Ефремов всё-таки встречал в колонии из-за нарушения дисциплины, сыграв на капустнике Деда Мороза. Не отпустили его и на похороны бывшей жены Евгении Добровольской. По некоторым данным, народный любимец может выйти по УДО в этом году, но когда именно, неизвестно.

Алёна Зиновьева
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