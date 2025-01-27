Тюремные пробы: Режиссёры зачастили к Ефремову со сценариями на фоне слухов об УДО

Осуждённый за ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов после освобождения по УДО может сразу вернуться на съёмочную площадку. Режиссёры уже сейчас ездят к нему в колонию на пробы с предложениями. Об этом стало известно 360.ru от источника.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — сообщил инсайдер.