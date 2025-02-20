Адвокат жертвы ДТП с Ефремовым оценил «тайное» прошение актёра об УДО
Адвокат Добровинский: Защита Ефремова подавала несколько прошений об УДО
Михаил Ефремов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Защита отбывающего срок в тюрьме за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова подавала несколько прошений об УДО. Об этом Life.ru рассказал адвокат Александр Добровинский, защищавший на суде семью жертвы — Захаровых.
«Насколько я слышал, уже было несколько ходатайств от адвокатов г-на Ефремова на УДО их клиента. И даже приводились аргументы вроде: плохое здоровье, но хорошая характеристика из колонии, в которой Михаил Олегович отбывает срок. Однако похоже, что Ефремов вжился в роль ЗК. Пойдёт ли суд сейчас навстречу Михаилу Олеговичу, сложно сказать, думаю, суду виднее», — заявил он.
Добровинский также озвучил позицию Захаровых в вопросе УДО Ефремова. По его словам, отношение семьи не изменилось: они примут любое решение суда, как уже не раз заявляли.
Напомним, сегодня стало известно, что Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО. Прошение было подано не публично, в нём актёр делает акцент на плохом состоянии здоровья и хорошем поведении.