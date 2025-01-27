В ОНК назвали фейком информацию о тюремных пробах Ефремова

Глава Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров, сообщил, что он не может точно сказать, что актёр Михаил Ефремов может выйти на свободу в 2025 году. Он также опроверг слухи о том, что режиссёры приезжают в колонию к артисту, чтобы предложить роли и записать пробы.

«У меня такой информации нет, давно там не был уже. Поэтому сейчас никакой информации я вам не могу сказать. Какие пробы? Там могут их (режиссёров. — Прим. Life.ru) допустить на встречу только и всё. Список людей, (которые могут приезжать на встречи. — Прим. Life.ru), конечно, регламентирован. Просто кто-то занимается такой информацией, фейки пускают разные, лишь бы что-то пустить», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».