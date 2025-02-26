Стало известно, почему Михаилу Ефремову одобрили подачу прошения об УДО

Состояние здоровья российского актёра Михаила Ефремова ухудшилось: у него подтвердились проблемы с лёгкими. Предположительно, это обстоятельство стало одним из факторов, повлиявших на решение об одобрении его ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Mash.

Документы, необходимые для рассмотрения УДО, поступили в Алексеевский суд Белгородской области накануне. Этому предшествовало внутреннее совещание в исправительной колонии. Ранее к внешнему виду заключённого Ефремова имелись замечания, поэтому сотрудники учреждения не были уверены, одобрять прошение артиста или нет. Несмотря на это, администрация учреждения сочла возможным одобрить подачу прошения об УДО, поскольку отметка о нарушении была снята ещё до наступления 2025 года.

Специализированная комиссия впоследствии подтвердила наличие у Ефремова проблем с лёгкими. Заседание суда по вопросу УДО назначено на 10:00 24 марта. Актёр примет участие в заседании дистанционно, используя видеосвязь.