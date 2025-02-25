Михаилу Ефремову грозит ШИЗО за использование мобильного телефона в колонии. Также УФСИН по Белгородской области начало проверку в отношении сотрудников ИК-4 после инцидента со смартфоном

По данным SHOT, сейчас проводятся беседы со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни, включая гостей колонии и её работников. Самого актёра планируют наказать за нарушение режима — вероятно, его отправят в одиночный изолятор на 3-10 суток, так как это нарушение серьёзное и уже не первое за время отсидки.

Ранее мы сообщали, что у Михаила Ефремова во время внеплановой проверки нашли в личных вещах мобильный телефон с доступом в Интернет. Теперь УДО под угрозой срыва, единственный шанс — доказать, что гаджет не имеет к заключенному никакого отношения.