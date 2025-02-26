Теперь официально: Михаил Ефремов подал прошение об УДО
Актёр Михаил Ефремов подал прошение об УДО
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актёр Михаил Ефремов подал прошение об УДО — соответствующие документы поступили в Алексеевский суд. Как пишет Mash, заседание по условно-досрочному освобождению артиста состоится 24 марта.
Напомним, что в 2020 году Ефремов попал в ДТП, в ходе которого погиб 57-летний мужчина. Актёр был приговорён к 7,5 года тюрьмы. В конце 2024 года у него появились проблемы с лёгкими, что дало ему шанс на условно-досрочное освобождение. Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Ефремов в «секретном формате» подал новое ходатайство об УДО, но его адвокат не спешил подтверждать эту информацию.