Жена Буйнова вышла на связь после сообщений о лечении певца от рака
Жена Буйнова не стала комментировать сообщения о лечении певца от онкологии
Певец Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Жена народного артиста России Александра Буйнова в интервью NEWS.ru выразила недовольство по поводу постоянных публикаций о лечении певца от онкологии. Елена отметила, что ей неинтересно обсуждать эту тему.
Елена подчеркнула, что ей уже надоело слышать подобные новости и указала на то, что такие сообщения появляются с завидной регулярностью. Она не понимает, почему журналисты продолжают писать об этом, и считает, что на самом деле говорить тут не о чем. По её мнению, некоторые люди просто зарабатывают деньги на сенсациях, и это вызывает у неё недоумение.
Ранее стало известно, что государство возьмёт на себя оплату лечения 74-летнего Александра Буйнова, страдающего онкологическим заболеванием. Народному артисту выпишут весь необходимый список лекарств на полгода. Их общая стоимость составит миллион рублей.