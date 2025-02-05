Жена Буйнова вышла на связь после сообщений о лечении певца от рака

Елена подчеркнула, что ей уже надоело слышать подобные новости и указала на то, что такие сообщения появляются с завидной регулярностью. Она не понимает, почему журналисты продолжают писать об этом, и считает, что на самом деле говорить тут не о чем. По её мнению, некоторые люди просто зарабатывают деньги на сенсациях, и это вызывает у неё недоумение.