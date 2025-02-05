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5 февраля, 09:23

Жена Буйнова вышла на связь после сообщений о лечении певца от рака

Жена Буйнова не стала комментировать сообщения о лечении певца от онкологии

Певец Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Певец Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Жена народного артиста России Александра Буйнова в интервью NEWS.ru выразила недовольство по поводу постоянных публикаций о лечении певца от онкологии. Елена отметила, что ей неинтересно обсуждать эту тему.

Елена подчеркнула, что ей уже надоело слышать подобные новости и указала на то, что такие сообщения появляются с завидной регулярностью. Она не понимает, почему журналисты продолжают писать об этом, и считает, что на самом деле говорить тут не о чем. По её мнению, некоторые люди просто зарабатывают деньги на сенсациях, и это вызывает у неё недоумение.

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Ранее стало известно, что государство возьмёт на себя оплату лечения 74-летнего Александра Буйнова, страдающего онкологическим заболеванием. Народному артисту выпишут весь необходимый список лекарств на полгода. Их общая стоимость составит миллион рублей.

Оксана Попова
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