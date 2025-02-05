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5 февраля, 06:30

Государство закупит лекарств на миллион рублей для страдающего раком Буйнова

Mash: Государство возьмёт на себя закупку лекарств для страдающего раком Буйнова

Александр Буйнов. © ТАСC / Сергей Булкин / NEWS.ru

Александр Буйнов. © ТАСC / Сергей Булкин / NEWS.ru

Государство возьмёт на себя оплату лечения 74-летнего Александра Буйнова, страдающего онкологическим заболеванием. Народному артисту выпишут весь необходимый список лекарств на полгода. Их общая стоимость составит миллион рублей.

Как пишет телеграм-канал Mash, врачи стараются подавить болезнь Буйнова при помощи курса гормонотерапии. Так, например, артисту выпишут «Даролутамид», одна пачка которого стоит от 140 до 180 тысяч рублей, а курс — миллион рублей.

Буйнов рассказал о «грязном враге» после слухов о предсмертном состоянии из-за рецидива рака
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Ранее Life.ru рассказывал, что народного артиста России Александра Буйнова срочно прооперировали в Москве. Врачи обнаружили повреждение в поясничной области, которое могло возникнуть из-за чрезмерных нагрузок на спину. Позже певица Лариса Долина показала в своём телеграм-канале бодрого и жизнерадостного Буйнова, заметив, что слухи о его проблемах со здоровьем сильно преувеличены.

Мария Любицкая
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