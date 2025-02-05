Государство закупит лекарств на миллион рублей для страдающего раком Буйнова

Государство возьмёт на себя оплату лечения 74-летнего Александра Буйнова, страдающего онкологическим заболеванием. Народному артисту выпишут весь необходимый список лекарств на полгода. Их общая стоимость составит миллион рублей.

Как пишет телеграм-канал Mash, врачи стараются подавить болезнь Буйнова при помощи курса гормонотерапии. Так, например, артисту выпишут «Даролутамид», одна пачка которого стоит от 140 до 180 тысяч рублей, а курс — миллион рублей.