Появилось фото Буйнова с места ДТП в Подмосковье, где он сбил пенсионерку
Народный артист России на месте ДТП, в котором он сбил пенсионерку. Фото © Telegram / Mash
Пенсионерка, сбитая в Подмосковье народным артистом России Александром Буйновым, видела подъезжающий на небольшой скорости к пешеходному переходу Lexus певца и думала, что тот затормозит. Об этом женщина рассказала в беседе с Mash. Наши коллеги также публикуют фото музыканта на месте ДТП.
По словам пострадавшей, после аварии Буйнов вышел из машины, осмотрел бампер и вернулся в салон. К сбитой пенсионерке он не подходил и вообще уехал бы, если бы ему не помешали очевидцы. Прибывшему на место сыну женщины он сказал, что признаёт свою вину и готов решить вопрос по закону. Подкупить сотрудников ГАИ певец не пытался и поехал с ними в отделение оформлять происшествие.
Сейчас пострадавшую обследуют в больнице на предмет дополнительных повреждений. Женщина и её родные надеются, что Буйнов компенсирует расходы на лечение и реабилитацию, а также возместит моральный ущерб.
Напомним, Александр Буйнов попал в аварию накануне. Находясь за рулём своего Lexus, он сбил на пешеходном переходе 61-летнюю воспитательницу детского сада. Как утверждают в прессе, никаких извинений после случившегося женщина от него не услышала. За купленным в 2017 году внедорожником числится 171 штраф — преимущественно за превышение скорости и непристёгнутый ремень.