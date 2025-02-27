Появилось фото Буйнова с места ДТП в Подмосковье, где он сбил пенсионерку

Пенсионерка, сбитая в Подмосковье народным артистом России Александром Буйновым, видела подъезжающий на небольшой скорости к пешеходному переходу Lexus певца и думала, что тот затормозит. Об этом женщина рассказала в беседе с Mash . Наши коллеги также публикуют фото музыканта на месте ДТП.

По словам пострадавшей, после аварии Буйнов вышел из машины, осмотрел бампер и вернулся в салон. К сбитой пенсионерке он не подходил и вообще уехал бы, если бы ему не помешали очевидцы. Прибывшему на место сыну женщины он сказал, что признаёт свою вину и готов решить вопрос по закону. Подкупить сотрудников ГАИ певец не пытался и поехал с ними в отделение оформлять происшествие.