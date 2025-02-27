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27 февраля, 11:49

Появилось фото Буйнова с места ДТП в Подмосковье, где он сбил пенсионерку

Народный артист России на месте ДТП, в котором он сбил пенсионерку. Фото © Telegram / Mash

Народный артист России на месте ДТП, в котором он сбил пенсионерку. Фото © Telegram / Mash

Пенсионерка, сбитая в Подмосковье народным артистом России Александром Буйновым, видела подъезжающий на небольшой скорости к пешеходному переходу Lexus певца и думала, что тот затормозит. Об этом женщина рассказала в беседе с Mash. Наши коллеги также публикуют фото музыканта на месте ДТП.

По словам пострадавшей, после аварии Буйнов вышел из машины, осмотрел бампер и вернулся в салон. К сбитой пенсионерке он не подходил и вообще уехал бы, если бы ему не помешали очевидцы. Прибывшему на место сыну женщины он сказал, что признаёт свою вину и готов решить вопрос по закону. Подкупить сотрудников ГАИ певец не пытался и поехал с ними в отделение оформлять происшествие.

Сейчас пострадавшую обследуют в больнице на предмет дополнительных повреждений. Женщина и её родные надеются, что Буйнов компенсирует расходы на лечение и реабилитацию, а также возместит моральный ущерб.

Буйнов, Ефремов и ещё 4 звезды, сбившие людей: кто выжил, кто погиб и кто понёс наказание
Буйнов, Ефремов и ещё 4 звезды, сбившие людей: кто выжил, кто погиб и кто понёс наказание

Напомним, Александр Буйнов попал в аварию накануне. Находясь за рулём своего Lexus, он сбил на пешеходном переходе 61-летнюю воспитательницу детского сада. Как утверждают в прессе, никаких извинений после случившегося женщина от него не услышала. За купленным в 2017 году внедорожником числится 171 штраф — преимущественно за превышение скорости и непристёгнутый ремень.

Буйнов пытался откупиться от сына сбитой на Lexus женщины, пока она корчилась от боли на дороге
Буйнов пытался откупиться от сына сбитой на Lexus женщины, пока она корчилась от боли на дороге
Юрий Лысенко
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