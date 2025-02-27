Буйнов, Ефремов и ещё 4 звезды, сбившие людей: кто выжил, кто погиб и кто понёс наказание
Трагические истории знаменитостей, попавших в аварии со смертельным исходом. Life.ru рассказывает, как сложилась их судьба после роковых ДТП.
Кто из звёзд сбил людей насмерть: громкие истории российских знаменитостей. Обложка © VK / Индиго, 2023 (Indigo)
Буквально вчера, 26 февраля 2025 года, в сводках происшествий появилось имя известного артиста. Александр Буйнов на своём внедорожнике «Лексус» сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе. К счастью, пенсионерка осталась жива, хотя и получила разрыв связок. Любопытный факт — по информации из открытых источников, только за прошлый год Буйнов нарушил правила дорожного движения целых 32 раза! Остаётся только догадываться, сколько раз ему удавалось избежать фиксации нарушений.
Роковые ДТП в жизни звёзд: от Александра Буйнова до Михаила Ефремова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Пенсионерке, сбитой Буйновым, можно сказать, повезло — она осталась жива. А вот у многих жертв аварий с участием других знаменитостей судьба сложилась иначе — из-за неосторожности и беспечности звёзд эти люди погибли, оставив родных и близких в горе, которое не компенсировать никакими выплатами и извинениями. Кто именно стал причиной смерти невинных людей на дороге — в материале Life.ru.
Витас: скандал с велосипедисткой и ударом полицейского
От Витаса до Ефремова: кто из звёзд сбил людей и какое понёс наказание. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Певец Виталий Грачёв, известный как Витас, попал в неприятную историю 10 мая 2013 года на территории ВВЦ в Москве. На своём внедорожнике «Инфинити» он сбил велосипедистку Ольгу Холодову. Но главный скандал разгорелся после — Витас попытался скрыться с места аварии, отказался от медицинского освидетельствования, а при задержании ударил полицейского и нецензурно ругался на оперативников. Всё это попало на видео, снятое очевидцами. К ответственности Витаса привлекли, но не по всем пунктам. В итоге суд лишил певца водительских прав на полтора года и оштрафовал на 100 тысяч рублей за насилие в отношении представителя власти.
Михаил Ефремов: резонансное дело с тюремным сроком
Михаил Ефремов и другие звёзды, которые попали в ДТП со смертельным исходом. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Пожалуй, самая громкая история последних лет — трагическая авария с участием Михаила Ефремова. 8 июня 2020 года актёр в состоянии сильного алкогольного опьянения врезался на своём автомобиле в фургон. Водитель того авто позже скончался в больнице. Ефремов, в отличие от многих звёздных коллег, получил реальный срок — изначально восемь лет колонии, позже сокращённый до семи с половиной. Сейчас, по имеющейся информации, актёр может быть освобождён условно-досрочно — администрация колонии уже одобрила соответствующее ходатайство.
Анна Большова: трагический наезд в темноте
Страшные аварии с участием знаменитостей: кто понёс наказание, а кто избежал. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Актриса Анна Большова стала участницей смертельного ДТП 14 октября 2022 года в Калужской области. По словам самой артистки, она не заметила пешехода из-за плохой освещённости дороги. Большова проявила ответственность — сама вызвала скорую и полицию. Экспертиза показала, что актриса была трезва. А вот в крови погибшей женщины обнаружили четыре промилле алкоголя — это запредельная концентрация, при которой сложно вообще передвигаться.
Леонид Якубович: несчастный случай, оставивший след
Леонид Якубович: звёзды, сбившие пешеходов насмерть. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович в 2001 году стал невольным участником трагедии. Нетрезвый пешеход выскочил из автобуса, поскользнулся и ударился головой о боковое зеркало проезжающего автомобиля Якубовича. Мужчина скончался в больнице, но телеведущего признали невиновным. Сам Якубович позже признавался, что долго не мог прийти в себя после случившегося и корил себя, хотя предотвратить происшествие было невозможно.
Константин Меладзе: трагедия на трассе с оправдательным финалом
Константин Меладзе: самые громкие аварии со смертельным исходом в шоу-бизнесе. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Громкая история произошла с известным продюсером и братом певца Валерия Меладзе. На трассе Киев – Обухов его «лексус» сбил 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Несмотря на смертельный исход, судебная система признала Меладзе невиновным. «Экспертизы показали, что он сделал всё возможное, чтобы избежать ДТП», — так объяснили решение в прокуратуре. Меладзе, к его чести, не стал отрицать, что находился за рулём. А вскоре после происшествия композитор заявил, что возьмёт на содержание двух детей погибшей — пятилетнего Даниила и двухлетнюю Софию — до их совершеннолетия.
Изучая эти истории, мы заметили печальную закономерность — звёздный статус часто смягчает последствия для виновников аварий. В то время как обычным водителям грозят серьёзные сроки за подобные происшествия, знаменитости нередко получают более мягкое наказание. Исключением стал случай Михаила Ефремова, но именно это дело вызвало такой общественный резонанс, что закрыть глаза на произошедшее было невозможно. Так или иначе, трагедии на дорогах не щадят никого — ни простых людей, ни звёзд. И никакие деньги не могут вернуть жизнь погибшим или стереть травмы, полученные потерпевшими. Ранее Life.ru рассказывал о трагедии на концерте Ваенги 2025 года и о других случаях на сцене, которые обернулись смертями фанатов.