Буйнов, Ефремов и ещё 4 звезды, сбившие людей: кто выжил, кто погиб и кто понёс наказание

Буквально вчера, 26 февраля 2025 года, в сводках происшествий появилось имя известного артиста. Александр Буйнов на своём внедорожнике «Лексус» сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе. К счастью, пенсионерка осталась жива, хотя и получила разрыв связок. Любопытный факт — по информации из открытых источников, только за прошлый год Буйнов нарушил правила дорожного движения целых 32 раза! Остаётся только догадываться, сколько раз ему удавалось избежать фиксации нарушений.

Роковые ДТП в жизни звёзд: от Александра Буйнова до Михаила Ефремова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Пенсионерке, сбитой Буйновым, можно сказать, повезло — она осталась жива. А вот у многих жертв аварий с участием других знаменитостей судьба сложилась иначе — из-за неосторожности и беспечности звёзд эти люди погибли, оставив родных и близких в горе, которое не компенсировать никакими выплатами и извинениями. Кто именно стал причиной смерти невинных людей на дороге — в материале Life.ru.

Витас: скандал с велосипедисткой и ударом полицейского

От Витаса до Ефремова: кто из звёзд сбил людей и какое понёс наказание. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Певец Виталий Грачёв, известный как Витас, попал в неприятную историю 10 мая 2013 года на территории ВВЦ в Москве. На своём внедорожнике «Инфинити» он сбил велосипедистку Ольгу Холодову. Но главный скандал разгорелся после — Витас попытался скрыться с места аварии, отказался от медицинского освидетельствования, а при задержании ударил полицейского и нецензурно ругался на оперативников. Всё это попало на видео, снятое очевидцами. К ответственности Витаса привлекли, но не по всем пунктам. В итоге суд лишил певца водительских прав на полтора года и оштрафовал на 100 тысяч рублей за насилие в отношении представителя власти.

Михаил Ефремов: резонансное дело с тюремным сроком

Михаил Ефремов и другие звёзды, которые попали в ДТП со смертельным исходом. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Пожалуй, самая громкая история последних лет — трагическая авария с участием Михаила Ефремова. 8 июня 2020 года актёр в состоянии сильного алкогольного опьянения врезался на своём автомобиле в фургон. Водитель того авто позже скончался в больнице. Ефремов, в отличие от многих звёздных коллег, получил реальный срок — изначально восемь лет колонии, позже сокращённый до семи с половиной. Сейчас, по имеющейся информации, актёр может быть освобождён условно-досрочно — администрация колонии уже одобрила соответствующее ходатайство.

Анна Большова: трагический наезд в темноте

Страшные аварии с участием знаменитостей: кто понёс наказание, а кто избежал. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Актриса Анна Большова стала участницей смертельного ДТП 14 октября 2022 года в Калужской области. По словам самой артистки, она не заметила пешехода из-за плохой освещённости дороги. Большова проявила ответственность — сама вызвала скорую и полицию. Экспертиза показала, что актриса была трезва. А вот в крови погибшей женщины обнаружили четыре промилле алкоголя — это запредельная концентрация, при которой сложно вообще передвигаться.

Леонид Якубович: несчастный случай, оставивший след

Леонид Якубович: звёзды, сбившие пешеходов насмерть. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович в 2001 году стал невольным участником трагедии. Нетрезвый пешеход выскочил из автобуса, поскользнулся и ударился головой о боковое зеркало проезжающего автомобиля Якубовича. Мужчина скончался в больнице, но телеведущего признали невиновным. Сам Якубович позже признавался, что долго не мог прийти в себя после случившегося и корил себя, хотя предотвратить происшествие было невозможно.

Константин Меладзе: трагедия на трассе с оправдательным финалом

Константин Меладзе: самые громкие аварии со смертельным исходом в шоу-бизнесе. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Громкая история произошла с известным продюсером и братом певца Валерия Меладзе. На трассе Киев – Обухов его «лексус» сбил 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Несмотря на смертельный исход, судебная система признала Меладзе невиновным. «Экспертизы показали, что он сделал всё возможное, чтобы избежать ДТП», — так объяснили решение в прокуратуре. Меладзе, к его чести, не стал отрицать, что находился за рулём. А вскоре после происшествия композитор заявил, что возьмёт на содержание двух детей погибшей — пятилетнего Даниила и двухлетнюю Софию — до их совершеннолетия.