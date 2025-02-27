Подонки и гуманный бандит: Никита Михалков счёл отвратительной «Анору» из-за плохих русских

Российский режиссёр Никита Михалков жёстко раскритиковал нашумевший фильм «Анора», в котором снялись российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Он заявил, что кинокартина «элементом мягкой силы США», а наш народ в ней изображён с отвратительно стороны. Об этом он сказал на подмосковном форуме «На государственной службе».

«О чём картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын. И бандит, но гуманный, но русский», — сказал Михалков.

Режиссёр объяснил, что для американской стороны использование фильма в подобном свете может быть преступно. Несмотря на это, кинокартина на данный момент получила шесть номинаций на премию «Оскар». Российский актёр Юра Борисов также вошёл в список номинантов за роль второго плана.