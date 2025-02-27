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Регион
27 февраля, 08:36

Подонки и гуманный бандит: Никита Михалков счёл отвратительной «Анору» из-за плохих русских

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора» за негативный образ русских

Российский режиссёр Никита Михалков жёстко раскритиковал нашумевший фильм «Анора», в котором снялись российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Он заявил, что кинокартина «элементом мягкой силы США», а наш народ в ней изображён с отвратительно стороны. Об этом он сказал на подмосковном форуме «На государственной службе».

«О чём картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын. И бандит, но гуманный, но русский», — сказал Михалков.

Режиссёр объяснил, что для американской стороны использование фильма в подобном свете может быть преступно. Несмотря на это, кинокартина на данный момент получила шесть номинаций на премию «Оскар». Российский актёр Юра Борисов также вошёл в список номинантов за роль второго плана.

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Напомним, что неоднозначное мнение по поводу фильма ранее высказала российская актриса Ирина Горбачёва. Она заявила, что фильм режиссёра Шона Бейкера её не зацепил. В кинокартине почти всё не так — события вялые, а актёры скучные и даже герои-представители армянской диаспоры не спасли ситуацию.

Обложка ©

ТАСС / Ольга Зиновская

Наталья Афонина
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