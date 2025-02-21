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21 февраля, 13:45

«Он спас ситуацию»: Ирина Горбачёва оценила игру Юры Борисова в «Аноре»

Актриса Горбачёва назвала «Анору» скучным и не «оскароносным» фильмом

Юра Борисов. Фото © «Анора». Реж. Шон Бэйкер, сцен. Шон Бэйкер / Kinopoisk

Юра Борисов. Фото © «Анора». Реж. Шон Бэйкер, сцен. Шон Бэйкер / Kinopoisk

Российская актриса Ирина Горбачёва в преддверии вручения престижной кинопремии «Оскар» присоединилась к коллегам и решила высказать своё мнение о нашумевшей картине «Анора». По словам звезды российского кино, фильм Шона Бейкера её не зацепил — события развиваются вяло, персонажи скучные и даже герои-представители армянской диаспоры не спасают ситуацию.

«Сначала всё заворачивается-заворачивается — прикольно, интересно. Я ждала драму, думала, что дальше будет жесть, но начинается мощнейшая прокрутка, от которой я засыпаю, и армяне уже не спасают. Всё одно и то же. А потом, на мой взгляд, в сценарии начинается какая-то лажа», — смело заявила артистка в YouTube-шоу Влада Аганова.

Также Горбачёва призналась, что ей не импонирует персонаж Майки Мэдисон — с самого начала она была характерной и яркой, а после вся дерзость куда-то исчезла. Также актриса считает, что сравнивать «Анору» и «Красотку» неправильно.

Единственное, что спасает общее смазанное впечатление от скучного развития событий — актёр Юрий Борисов. Он выделяется среди всех персонажей, но даже его игра не делает драму «оскароносной».

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Ранее сообщалось, что Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в картине американского режиссёра Шона Бейкера «Анора». Вместе с ним за награду будут бороться четверо других актёров, но главным соперником россиянина считается Киран Калкин, который уже увёл из-под носа коллеги награду на кинопремии BAFTA.

Ольга Сливченко
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