«Он спас ситуацию»: Ирина Горбачёва оценила игру Юры Борисова в «Аноре»

Российская актриса Ирина Горбачёва в преддверии вручения престижной кинопремии «Оскар» присоединилась к коллегам и решила высказать своё мнение о нашумевшей картине «Анора». По словам звезды российского кино, фильм Шона Бейкера её не зацепил — события развиваются вяло, персонажи скучные и даже герои-представители армянской диаспоры не спасают ситуацию.

«Сначала всё заворачивается-заворачивается — прикольно, интересно. Я ждала драму, думала, что дальше будет жесть, но начинается мощнейшая прокрутка, от которой я засыпаю, и армяне уже не спасают. Всё одно и то же. А потом, на мой взгляд, в сценарии начинается какая-то лажа», — смело заявила артистка в YouTube-шоу Влада Аганова.

Также Горбачёва призналась, что ей не импонирует персонаж Майки Мэдисон — с самого начала она была характерной и яркой, а после вся дерзость куда-то исчезла. Также актриса считает, что сравнивать «Анору» и «Красотку» неправильно.