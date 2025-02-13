«Большущий профессионал»: Иван Янковский разразился комплиментами к Юре Борисову

Номинированный на «Оскар» актёр Юра Борисов — большой профессионал. Его успехи являются прямыми результатами трудов. Так о «феномене» Юры рассказал его коллега Иван Янковский в беседе с Пятым каналом . Он отметил, что давно мечтал поработать вместе с Борисовым.

«Юра — огромной души человек, большущий профессионал. Я дико счастлив оказаться с ним на одной площадке и, собственно, вместе что-то создать. Дай бог, чтобы это было интересно и здорово. Он очень любит то, чем он занимается. Мне кажется, всё, что с ним происходит, — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдаётся. В чём он, безусловно, прекрасен», — рассказал Янковский.