«Большущий профессионал»: Иван Янковский разразился комплиментами к Юре Борисову
Янковский назвал Юру Борисова большим профессионалом и хорошим человеком
Юра Борисов и Иван Янковский. Обложка © ТАСС / Егоршин Валентин, Вадим Тараканов
Номинированный на «Оскар» актёр Юра Борисов — большой профессионал. Его успехи являются прямыми результатами трудов. Так о «феномене» Юры рассказал его коллега Иван Янковский в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что давно мечтал поработать вместе с Борисовым.
Иван Янковский про Юру Борисова. Видео © Пятый канал
«Юра — огромной души человек, большущий профессионал. Я дико счастлив оказаться с ним на одной площадке и, собственно, вместе что-то создать. Дай бог, чтобы это было интересно и здорово. Он очень любит то, чем он занимается. Мне кажется, всё, что с ним происходит, — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдаётся. В чём он, безусловно, прекрасен», — рассказал Янковский.
Напомним, Янковский и Борисов вместе снимаются в фильме «Битва моторов». Сюжет картины основан на реальных событиях начала XX века и расскажет о становлении русского автомобилестроения. Главный герой — автогонщик Андрей Нагель, которого сыграет Иван Янковский. Нагель, увлечённый автоспортом и верящий в будущее автомобилей, становится вдохновителем создания первого гоночного автомобиля «Руссо-Балт». Его штурманом и конструктором уникальной машины выступает Дмитрий Бондарев в исполнении Юры Борисова.