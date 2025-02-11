«Помолчим в честь него»: Юра Борисов трогательно почтил память Пушкина
Юра Борисов почтил память Пушкина в годовщину смерти поэта
Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024), режиссёр, сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk
10 февраля 1837 года не стало великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Трагический день, даже спустя 188 лет, не остался без внимания актёра Юры Борисова, который тоже прославляет русскую культуру на весь мир. Артист трогательно почтил память мэтра отечественной литературы.
Юра Борисов почтил память Пушкина. Видео © Пятый канал
По данным Пятого канала, перед премьерным показом фильма «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором исполнил сам Юра Борисов, артист объявил минуту молчания. Предварительно он тепло поприветствовал собравшихся в зале зрителей.
«Сегодня ровно 188 лет с того момента, как погиб Пушкин на дуэли. Сегодня годовщина его смерти, и мы сейчас немного помолчим в честь него», — обратился к аудитории Юра Борисов.
Напомним, Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре». Ранее появилось трогательное видео с первой реакцией семьи актёра на его номинацию. Также Life.ru выяснил размер баснословного гонорара Юры Борисова. Кстати, стилистка охарактеризовала образ звезды как «загадочный русский гопник».