«Помолчим в честь него»: Юра Борисов трогательно почтил память Пушкина

10 февраля 1837 года не стало великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Трагический день, даже спустя 188 лет, не остался без внимания актёра Юры Борисова, который тоже прославляет русскую культуру на весь мир. Артист трогательно почтил память мэтра отечественной литературы.

Юра Борисов почтил память Пушкина. Видео © Пятый канал

По данным Пятого канала, перед премьерным показом фильма «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором исполнил сам Юра Борисов, артист объявил минуту молчания. Предварительно он тепло поприветствовал собравшихся в зале зрителей.