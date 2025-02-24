«Сознание перемещают в трусы»: Российская актриса назвала «Анору» с Борисовым порнофильмом

Актриса Ольга Будина назвала фильм «Анора», в котором снялся Юрий Борисов, порнофильмом. Она считает, что авторы картины перенесли внимание зрителей «в трусы» персонажей, и подчеркнула, что не считает это искусством.

«Анора», о которой сейчас кричат на всех углах, это практически порнофильм. Сознание зрителя профессионально перемещают в трусы героям ленты, приперчивают спецэффектами и музыкой и вешают ярлык «современного искусства». На мой взгляд, это не искусство, а культивирование низких страстей и уничтожение человеческого достоинства», — сказала Будина в беседе с NEWS.ru.

По словам актрисы, в настоящее время в России происходят значительные изменения, и поэтому зрителям нужны другие фильмы. Она привела в пример документальную работу режиссёра Максима Фадеева «У края бездны», которая посвящена боям за Мариуполь. По её мнению, это один из самых значимых военных фильмов, выпущенных в стране в последнее время. Также актриса отметила, что Фадеев не раз был ранен, находясь в ополчении, и на протяжении восьми лет снимал своих товарищей из батальона «Сомали» в ходе боевых действий.