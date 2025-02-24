«Сознание перемещают в трусы»: Российская актриса назвала «Анору» с Борисовым порнофильмом
Актриса Будина назвала «Анору» с Борисовым порнофильмом
Актриса Ольга Будина назвала фильм «Анора», в котором снялся Юрий Борисов, порнофильмом. Она считает, что авторы картины перенесли внимание зрителей «в трусы» персонажей, и подчеркнула, что не считает это искусством.
«Анора», о которой сейчас кричат на всех углах, это практически порнофильм. Сознание зрителя профессионально перемещают в трусы героям ленты, приперчивают спецэффектами и музыкой и вешают ярлык «современного искусства». На мой взгляд, это не искусство, а культивирование низких страстей и уничтожение человеческого достоинства», — сказала Будина в беседе с NEWS.ru.
По словам актрисы, в настоящее время в России происходят значительные изменения, и поэтому зрителям нужны другие фильмы. Она привела в пример документальную работу режиссёра Максима Фадеева «У края бездны», которая посвящена боям за Мариуполь. По её мнению, это один из самых значимых военных фильмов, выпущенных в стране в последнее время. Также актриса отметила, что Фадеев не раз был ранен, находясь в ополчении, и на протяжении восьми лет снимал своих товарищей из батальона «Сомали» в ходе боевых действий.
Подобное мнение о картине высказал и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. По его мнению, каждый актер, вероятно, стремится к получению такой престижной награды, как «Оскар». Он отметил, что рад достижениям Борисова за пределами страны, но сам фильм не произвёл на него особого впечатления.
Напомним, Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в картине американского режиссёра Шона Бейкера «Анора». За награду с ним будут бороться ещё четыре артиста. Главным соперником россиянина считается Киран Калкин, который уже обошёл «нашего слоняру» на кинопремии BAFTA.
ТАСС / Валентин Егоршин