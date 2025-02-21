«Видел победителей и покруче»: Миронов высказался о фильме «Анора» с Юрой Борисовым
Миронов заявил, что его не впечатлил фильм «Анора» с участием Юры Борисова
Евгений Миронов и Юрий Борисов. Фото © ТАСС / Максим Константинов, AP / Scott A Garfitt
Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов прокомментировал номинацию российского актёра Юры Борисова на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора». По его мнению, каждый артист, вероятно, мечтает о такой престижной премии. Он сказал, что рад успехам Борисова за границей, однако сама кинокартина его не впечатлила.
«Я очень рад за Юру, за прекрасного российского артиста, который будет представлять нашу страну. Правда, не могу сказать, что картина, в которой он сыграл, мне очень понравилась. Это качественное кино, но для меня это — не «Золотая пальмовая ветвь», я видел там победителей и покруче», — сказал актер в интервью журналу «Клео.ру».
Напомним, Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в картине американского режиссёра Шона Бейкера «Анора». Вместе с ним за награду будут бороться четверо других актёров, но главным соперником россиянина считается Киран Калкин, который уже увёл из-под носа коллеги награду на кинопремии BAFTA. Актёр Иван Янковский назвал Борисова большим профессионалом, отметив, что его успехи являются прямыми результатами трудов.