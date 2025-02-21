«Видел победителей и покруче»: Миронов высказался о фильме «Анора» с Юрой Борисовым

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов прокомментировал номинацию российского актёра Юры Борисова на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора». По его мнению, каждый артист, вероятно, мечтает о такой престижной премии. Он сказал, что рад успехам Борисова за границей, однако сама кинокартина его не впечатлила.

«Я очень рад за Юру, за прекрасного российского артиста, который будет представлять нашу страну. Правда, не могу сказать, что картина, в которой он сыграл, мне очень понравилась. Это качественное кино, но для меня это — не «Золотая пальмовая ветвь», я видел там победителей и покруче», — сказал актер в интервью журналу «Клео.ру».