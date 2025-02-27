«‎Она знала!» Названа возможная причина смерти 39-летней звезды «Сплетницы» и «‎Евротура»

Организм умершей 26 февраля актрисы Мишель Трахтенберг (Michelle Trachtenberg), прославившейся своими ролями в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», мог отторгнуть ранее пересаженную ей печень. О возможной причине смерти 39-летней звезды сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.

«Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году, но её организм мог отторгнуть её», –утверждают инсайдеры издания.

Телеканал NBC пишет, что причины и характер смерти пока не установлены, их определят с помощью вскрытия. При этом, по словам близкой подруги Трахтенберг актрисы Аманды Де Кадене, после пересадки она знала, что могла умереть. Она рассказала, что звезду последние полгода вопрос здоровья сильно тревожил.

«Я не буду раскрывать подробности наших разговоров за последние шесть месяцев, но ты знала, что вероятность смерти высока, и мне жаль, что исход оказался не лучшим», — заявила Аманда Де Кадене изданию Page Six.