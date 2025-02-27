«Она знала!» Названа возможная причина смерти 39-летней звезды «Сплетницы» и «Евротура»
NYP: Трахтенберг из «Сплетницы» могла умереть из-за отторжения донорской печени
Мишель Трахтенберг (Michelle Trachtenberg). Фото © kinopoisk
Организм умершей 26 февраля актрисы Мишель Трахтенберг (Michelle Trachtenberg), прославившейся своими ролями в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», мог отторгнуть ранее пересаженную ей печень. О возможной причине смерти 39-летней звезды сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.
«Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году, но её организм мог отторгнуть её», –утверждают инсайдеры издания.
Телеканал NBC пишет, что причины и характер смерти пока не установлены, их определят с помощью вскрытия. При этом, по словам близкой подруги Трахтенберг актрисы Аманды Де Кадене, после пересадки она знала, что могла умереть. Она рассказала, что звезду последние полгода вопрос здоровья сильно тревожил.
«Я не буду раскрывать подробности наших разговоров за последние шесть месяцев, но ты знала, что вероятность смерти высока, и мне жаль, что исход оказался не лучшим», — заявила Аманда Де Кадене изданию Page Six.
Life.ru рассказал о смерти актрисы Мишель Трахтенберг 26 февраля. Она сыграла в проектах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница». Звезде было всего 39 лет. Тело актрисы нашли около 8 часов утра в среду в элитном жилом комплексе One Columbus Place.