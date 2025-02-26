Звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг умерла в 39 лет

Актриса Мишель Трахтенберг (Michelle Trachtenberg), прославившаяся своими ролями в таких проектах, как «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», скончалась в возрасте 39 лет, сообщили источники в полиции изданию New York Post.

Мишель Трахтенберг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/michelletrachtenberg

По информации, полученной от источников, тело Трахтенберг было найдено около 8 часов утра в среду в элитном жилом комплексе One Columbus Place, который насчитывает 51 этаж и расположен в районе Сентрал-Парк-Саут.

Сообщается, что актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени. В последние месяцы Трахтенберг делилась в соцсетях тревожащими постами. На опубликованных фотографиях она выглядела истощённой и слабой, что заставило некоторых поклонников комментировать её заметную потерю веса или высказывать предположения о том, что она могла стать жертвой наркотиков. В январе прошлого года Трахтенберг ответила обеспокоенным поклонникам, заявив, что она «счастлива и здорова» и никогда не прибегала к пластическим операциям.

Актриса родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Её первая значимая роль была сыграна в возрасте девяти лет в культовом сериале 90-х на Nickelodeon «Приключения Пита и Пита», где она исполнила роль эксцентричной подруги Ноны Ф. Мекленберг.