Актриса Валерия Хугаева, прослужившая в театре Вахтангова более 60 лет, умерла на 98-м году жизни

Народная артистка РСФСР и Северной Осетии Валерия Хугаева скончалась на 98-м году жизни. На её счету более двухсот ролей, среди которых тридцать главных. Свои соболезнования в связи со смертью актрисы выразил председатель республиканского парламента Таймураз Тускаев.

«Своё мастерство Валерия Вячеславовна проявляла на сцене Русского драматического театра им. Е. Вахтангова, которому посвятила более 60 лет жизни. Зритель помнит её в роли «Фатимы» по произведению Коста Хетагурова», — написал Тускаев в своём телеграм-канале.

Хугаева родилась 2 ноября 1927 года в Пятигорске. В двадцать лет она поступила в ГИТИС, где на первом курсе познакомилась со своим будущим мужем режиссёром Георгием Хугаевым. Звания народной артистки РСФСР она была удостоена в 1971 году. Именно тогда она играла главную роль в спектакле «Миссис Севидж». В 1982 году актриса исполнила роль в фильме «Загадка кубачинского браслета».