Ушёл из жизни актёр сериалов «Склифосовский» и «Универ»

В возрасте 62-х лет скончался российский актёр Олег Юдин, снимавшийся в известных сериалах «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Плевако». Об этом в соцсетях рассказал его близкий друг Дмитрий Толмачёв.

«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушёл из жизни на 63-м году жизни актёр Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», — написал он.

Олег Юдин родился в Ленинграде 3 ноября 1962 года. Окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина.

Впервые появился на экране в 2009 году, в сериале «След». Его фильмография насчитывает более 100 картин. Наиболее известные из них: «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодёжка», «Скорая помощь», «Ивановы-Ивановы», «Плевако».