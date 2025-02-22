Ушёл из жизни актёр сериалов «Склифосовский» и «Универ»
На 63-м году жизни скончался актёр сериала «Склифосовский» Олег Юдин
Олег Юдин. Обложка © kino-teatr.ru
В возрасте 62-х лет скончался российский актёр Олег Юдин, снимавшийся в известных сериалах «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Плевако». Об этом в соцсетях рассказал его близкий друг Дмитрий Толмачёв.
«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушёл из жизни на 63-м году жизни актёр Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», — написал он.
Олег Юдин родился в Ленинграде 3 ноября 1962 года. Окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина.
Впервые появился на экране в 2009 году, в сериале «След». Его фильмография насчитывает более 100 картин. Наиболее известные из них: «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодёжка», «Скорая помощь», «Ивановы-Ивановы», «Плевако».
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