19-летняя участница шоу «Ты супер!» трагически умерла после двух месяцев комы

В Узбекистане в возрасте 19 лет скончалась певица Ширин Абдуллаева. Причиной её скоропостижной кончины стал менингит. Об этом сообщил Комитет по делам семьи и женщин Узбекистана.

«Скончалась Ширин Абдуллаева. Семейно-женский комитет выражает глубокие соболезнования близким лауреата многих международных конкурсов, обладателя высокого таланта, активного и предприимчивого артиста», — сказано в публикации.

Певица родилась 14 декабря 2005 года, училась в университете Синьхуа в Пекине. В Китае девушка изучала боевые искусства. Помимо узбекского, она свободно говорила на русском, китайском и английском языках. В 2023 году на родине ей была присуждена Государственная премия имени Зульфии в области искусства. В России о талантливой певице большинство узнало в 2021 году, когда она появилась в шоу «Ты супер!», где дошла до стадии полуфинала. Её исполнение композиций «Лули», «Метро» и «Безори» собирало миллионы просмотров в соцсетях.

По словам близких Ширин, два месяца она была в коме, из которой так и не вышла.