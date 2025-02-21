Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 01:02

Руководитель народного театра в Ангарске умер на борту самолёта, возвращавшегося из Москвы

Режиссёр Александр Кононов умер во время перелёта из Москвы в Иркутск

Александр Кононов. Обложка © VK / Театр «ФАКЕЛ»

Александр Кононов. Обложка © VK / Театр «ФАКЕЛ»

Российский режиссёр, руководитель ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался во время перелёта из Москвы в Иркутск. Об этом сообщили на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

По данным сайта MK.ru, Кононов потерял сознание, когда самолёт находился на высоте 10 тысяч метров. Экипаж пытался оказать ему первую помощь, но сердце режиссёра остановилось. Самолёт вернулся в аэропорт Шереметьево, где прибывшая бригада врачей констатировала смерть. По предварительным данным, причиной стал сердечный приступ.

19-летняя участница шоу «Ты супер!» трагически умерла после двух месяцев комы
19-летняя участница шоу «Ты супер!» трагически умерла после двух месяцев комы

Ранее на 100-м году жизни умер старейший педагог ГИТИСа, артист и режиссёр Григорий Спектор. Церемония прощания прошла 19 февраля в учебном театре института на Большом Гнездниковском переулке.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar