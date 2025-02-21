Руководитель народного театра в Ангарске умер на борту самолёта, возвращавшегося из Москвы

Российский режиссёр, руководитель ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался во время перелёта из Москвы в Иркутск. Об этом сообщили на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

По данным сайта MK.ru, Кононов потерял сознание, когда самолёт находился на высоте 10 тысяч метров. Экипаж пытался оказать ему первую помощь, но сердце режиссёра остановилось. Самолёт вернулся в аэропорт Шереметьево, где прибывшая бригада врачей констатировала смерть. По предварительным данным, причиной стал сердечный приступ.