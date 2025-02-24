Стала известна причина смерти актёра из «Молодёжки» и «Универа»
Aif.ru: Актёр из «Молодёжки» Олег Юдин умер от постковидного синдрома
Олег Юдин. Обложка © kino-teatr.ru
Причиной смерти звезды сериалов «Молодёжка» и «Универ», актёра Олега Юдина, стал постковидный синдром. Об этом рассказал его друг Дмитрий Толкачёв.
«Он в 2021 году переболел ковидом, после чего развилась вегетососудистая дистония. После микроинсульта у него плохо работала левая рука. В качестве причины смерти, насколько я знаю, указан постковидный синдром, связанный с вегетососудистой дистонией», — объяснил Толкачёв aif.ru.
Он сообщил, что последний раз общался с Юдиным 29 января. В тот же день поздно вечером телефон актёра уже был отключен. Некоторое время Толкачёв не волновался, полагая, что Юдин мог уехать на кастинг или работать над новым проектом. Позже, с помощью общих друзей, он узнал, что тело актёра было доставлено в морг города Талдом.
Напомним, Юдин скончался 5 февраля в возрасте 62-х лет. Артист пользовался популярностью в криминальных, молодёжных и комедийных сериалах. Среди его работ — проекты «Молодёжка», «Универ», «Пятницкий», «Плевако», «Склифосовский», «Пасечник», «Метод Фрейда», «Ивановы-Ивановы», «Молодёжка» и «След».