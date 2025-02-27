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27 февраля, 09:15

Голливудского актёра Джина Хэкмена, его жену и собаку нашли мёртвыми в их доме

Двукратный обладатель «Оскара» Джин Хэкмен и его жена найдены мёртвыми в США

Актёр Джин Хэкмен. Обложка © Kinopoisk

Актёр Джин Хэкмен. Обложка © Kinopoisk

Актёра и двукратного обладателя премии «Оскар» Джина Хэкмена (Gene Hackman) нашли мёртвым в собственном доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Рядом также было обнаружено тело его супруги Бетси Аракава и их собаки. Об этом сообщает издание Santa Fe New Mexican. Хэкмену было 95 лет, его Аракаве — 63 года.

«Легендарный актёр, двукратный обладатель премии «Оскар», писатель Джин Хэкмен и его жена... Бетси Аракава, были найдены мёртвыми вечером в среду в своём доме в... Санта-Фе», — говорится в сообщении.

Известно, что полиция уже подтвердила информацию о гибели Хэкмена и его супруги. Точная причина смерти пока неизвестна, но насильственный характер отсутствует.

Актёр был известен по ролям в фильмах «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощённый», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум».

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Наталья Афонина
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