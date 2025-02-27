Буйнов после ДТП не извинился перед женщиной, которую сбил на зебре

Певец Александр Буйнов после ДТП не извинился перед женщиной, которую сбил на пешеходном переходе. Как рассказал SHOT сын пострадавшей Аллы Николаевны, артист стоял в стороне.

«Надо было хотя бы в первую очередь подойти и спросить: как, что, зачем? А то, выйдя из машины, стоял в стороне просто», — рассказал сын женщины.

Рассказ сына пострадавшей в ДТП с Александром Буйновым. Видео © SHOT