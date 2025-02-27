Буйнов после ДТП не извинился перед женщиной, которую сбил на зебре
Александр Буйнов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buinovofficial
Певец Александр Буйнов после ДТП не извинился перед женщиной, которую сбил на пешеходном переходе. Как рассказал SHOT сын пострадавшей Аллы Николаевны, артист стоял в стороне.
«Надо было хотя бы в первую очередь подойти и спросить: как, что, зачем? А то, выйдя из машины, стоял в стороне просто», — рассказал сын женщины.
Рассказ сына пострадавшей в ДТП с Александром Буйновым. Видео © SHOT
Пострадавшая сейчас в больнице, и, по словам сына, чувствует себя плохо. Ей предстоит обследование. Родственники будут в правовом порядке разбираться и добиваться справедливости.
Напомним, накануне вечером народный артист РФ Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Певец был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570. Пострадавшей оказалась воспитательница детского сада.