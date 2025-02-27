Буйнов пытался откупиться от сына сбитой на Lexus женщины, пока она корчилась от боли на дороге

Народный артист РФ Александр Буйнов предлагал деньги сыну сбитой в Наро-Фоминском округе Подмосковья женщины, чтобы «всё порешать» до приезда сотрудников ГАИ. Семья пострадавшей в ДТП отказалась, узнал SHOT.

По словам очевидцев, после наезда певец хотел всё сразу замять и откупиться, чтобы не вызывать на место сотрудников МВД, так как дальнейшие разбирательства могут повлечь наказание вплоть до лишения водительских прав.