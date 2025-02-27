Буйнов пытался откупиться от сына сбитой на Lexus женщины, пока она корчилась от боли на дороге
Буйнов предлагал деньги сыну сбитой женщины, чтобы «всё порешать» до приезда ГАИ
Александр Буйнов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buinovofficial
Народный артист РФ Александр Буйнов предлагал деньги сыну сбитой в Наро-Фоминском округе Подмосковья женщины, чтобы «всё порешать» до приезда сотрудников ГАИ. Семья пострадавшей в ДТП отказалась, узнал SHOT.
По словам очевидцев, после наезда певец хотел всё сразу замять и откупиться, чтобы не вызывать на место сотрудников МВД, так как дальнейшие разбирательства могут повлечь наказание вплоть до лишения водительских прав.
Пострадавшую воспитательницу Аллу Николаевну продолжают обследовать: у неё есть подозрение на перелом рёбер. Женщину перевезли на лечение в больницу в Звенигороде.
О ДТП с участием Александра Буйнова стало известно сегодня утром, а сама авария произошла вчера. Под колёса его Lexus попала 61-летняя женщина, работающая воспитательницей в детском саду. По информации журналистов, после инцидента певец даже не выразил извинений пострадавшей. Внедорожник «Лексус», приобретённый звездой в 2017 году, уже собрал 171 штраф, большинство из которых связано с превышением скорости и отсутствием пристёгнутого ремня безопасности.