На видео первых минут после ДТП с Буйновым попали сбитая женщина и помятый Lexus
Появились первые кадры после аварии, участником которой стал народный артист РФ Александр Буйнов. Он сбил женщина на внедорожнике «Лексус» LX 570. После ДТП она продолжала лежать на пешеходном переходе. Сотрудники скорой медицинской помощи оказывали пенсионерке необходимую помощь, пока сам исполнитель сидел в тонированном авто, сообщает Mash.
Первые кадры после ДТП с участием Бунова. Обложка © Telegram / Mash
ДТП произошло в городе Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе. Артист заявил, что не увидел человека и просто не сумел среагировать. Возможно причинной такой реакции стала гормонотерапия и таблетки, которые снижают когнитивные функции. Напомним, у Буйнова диагностирована последняя стадия онкологического заболевания.
Ранее стало известно, что накануне вечером народный артист России Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Певец управлял внедорожником «Лексус» LX 570, и экспертиза подтвердила, что он находился в трезвом состоянии. Пострадавшей оказалась воспитательница детского сада.
Telegram / Mash