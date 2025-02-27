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27 февраля, 08:57

На видео первых минут после ДТП с Буйновым попали сбитая женщина и помятый Lexus

Появились первые кадры после аварии, участником которой стал народный артист РФ Александр Буйнов. Он сбил женщина на внедорожнике «Лексус» LX 570. После ДТП она продолжала лежать на пешеходном переходе. Сотрудники скорой медицинской помощи оказывали пенсионерке необходимую помощь, пока сам исполнитель сидел в тонированном авто, сообщает Mash.

Первые кадры после ДТП с участием Бунова. Обложка © Telegram / Mash

ДТП произошло в городе Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе. Артист заявил, что не увидел человека и просто не сумел среагировать. Возможно причинной такой реакции стала гормонотерапия и таблетки, которые снижают когнитивные функции. Напомним, у Буйнова диагностирована последняя стадия онкологического заболевания.

Александр Буйнов двумя нецензурными словами прокомментировал новость о ДТП
Александр Буйнов двумя нецензурными словами прокомментировал новость о ДТП

Ранее стало известно, что накануне вечером народный артист России Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Певец управлял внедорожником «Лексус» LX 570, и экспертиза подтвердила, что он находился в трезвом состоянии. Пострадавшей оказалась воспитательница детского сада.

Обложка ©

Telegram / Mash

Наталья Афонина
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