На видео первых минут после ДТП с Буйновым попали сбитая женщина и помятый Lexus

Появились первые кадры после аварии, участником которой стал народный артист РФ Александр Буйнов. Он сбил женщина на внедорожнике «Лексус» LX 570. После ДТП она продолжала лежать на пешеходном переходе. Сотрудники скорой медицинской помощи оказывали пенсионерке необходимую помощь, пока сам исполнитель сидел в тонированном авто, сообщает Mash.