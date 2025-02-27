Александр Буйнов двумя нецензурными словами прокомментировал новость о ДТП
Александр Буйнов двумя нецензурными словами прокомментировал новость о ДТП. В ответ на звонок журналистов Mash певец дал понять, что они его «достали».
А супруга народного артиста России Елена заявила NEWS.ru, что устала отвечать на слухи, которые распространяются о её муже.
Напомним, накануне вечером народный артист РФ Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Певец был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570, экспертиза показала, что он был трезв. Пострадавшей оказалась воспитательница детского сада.
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