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Регион
27 февраля, 08:21

Александр Буйнов двумя нецензурными словами прокомментировал новость о ДТП

Александр Буйнов двумя нецензурными словами прокомментировал новость о ДТП. В ответ на звонок журналистов Mash певец дал понять, что они его «достали».

А супруга народного артиста России Елена заявила NEWS.ru, что устала отвечать на слухи, которые распространяются о её муже.

Буйнов после ДТП не извинился перед женщиной, которую сбил на зебре
Буйнов после ДТП не извинился перед женщиной, которую сбил на зебре

Напомним, накануне вечером народный артист РФ Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Певец был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570, экспертиза показала, что он был трезв. Пострадавшей оказалась воспитательница детского сада.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buinovofficial

Александра Вишнякова
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