Стали известны результаты медосвидетельствования Буйнова после наезда на женщину за рулём Lexus
SHOT: Александр Буйнов был трезв в момент наезда на женщину в Подмосковье
Российский певец Александр Буйнов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buinovofficial
Российский певец Александр Буйнов в момент наезда за рулём Lexus на женщину в подмосковной Апрелевке был трезв. Сразу после инцидента исполнитель отправился выступать на корпоративе в центре Москвы, узнал SHOT.
Как стало известно журналистам, Буйнов выехал из своего загородного дома, расположенного в Наро-Фоминском районе, и отправился в сторону столицы. Около Апрелевки, в районе улицы Февральской, «Лексус» артиста сбил 61-летнюю женщину. Алла Николаевна пересекала улицу в положенном месте по зебре.
Воспитательница получила травмы и была госпитализирована. Пострадавшая пережила серьёзный стресс и была напугана. Медики диагностировали у неё разрыв связки левого надколенника. У автомобиля певца после аварии помят бампер.
Буйнов дал согласие на прохождение медосвидетельствования. Экспертиза показала, что исполнитель не употреблял спиртное, прежде чем сесть за руль автомобиля. После прохождения всех необходимых процедур он уехал на частное мероприятие в центре столицы.
О ДТП с участием Буйнова стало известно сегодня утром. Под колёса внедорожника, за рулём которого был артист, попала 61-летняя женщина, работавшая воспитательницей в детском саду. Как стало известно представителям СМИ, певец даже не извинился перед пострадавшей после инцидента. Внедороджник «Лексус» был куплен Буйновым в 2017 году, и с тех пор он уже получил 171 штраф. Основная часть нарушений – за превышение разрешённой скорости и непристёгнутый ремень безопасности.