Стали известны результаты медосвидетельствования Буйнова после наезда на женщину за рулём Lexus

Российский певец Александр Буйнов в момент наезда за рулём Lexus на женщину в подмосковной Апрелевке был трезв. Сразу после инцидента исполнитель отправился выступать на корпоративе в центре Москвы, узнал SHOT.

Как стало известно журналистам, Буйнов выехал из своего загородного дома, расположенного в Наро-Фоминском районе, и отправился в сторону столицы. Около Апрелевки, в районе улицы Февральской, «Лексус» артиста сбил 61-летнюю женщину. Алла Николаевна пересекала улицу в положенном месте по зебре.

Воспитательница получила травмы и была госпитализирована. Пострадавшая пережила серьёзный стресс и была напугана. Медики диагностировали у неё разрыв связки левого надколенника. У автомобиля певца после аварии помят бампер.