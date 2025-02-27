Буйнову грозит лишение водительских прав после наезда на женщину в Апрелевке
Певец Александр Буйнов. Фото © Сергей Булкин/ТАСС
Александру Буйнову может грозить лишение водительских прав после наезда за рулём Lexus на женщину в подмосковной Апрелевке. По данным SHOT, наказание для певца будет зависеть от итогового заключения врачей после обследования пострадавшей. Если вред здоровью будет квалифицирован как лёгкий, Буйнову грозит штраф в размере от 3750 до 7500 рублей или лишение прав на срок от одного до полутора лет. В случае, если травмы окажутся средней тяжести, штраф составит от 15 до 37 тысяч рублей, или же ему могут лишить прав на срок от полутора до двух лет.
Если же будет установлено, что Алле Николаевне причинён тяжкий вред здоровью, что маловероятно, то Буйнову может быть предъявлено обвинение по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", что может привести к лишению свободы на срок до 7 лет.
Медики диагностировали у Аллы Николаевны разрыв связки левого надколенника и ушибы. Она проходит обследование, которое может выявить дополнительные травмы.
О ДТП с участием Александра Буйнова стало известно сегодня утром, а сама авария произошла вчера. Под колёса его внедорожника попала 61-летняя женщина, работающая воспитательницей в детском саду. По информации СМИ, после инцидента певец даже не выразил извинений пострадавшей. Внедорожник «Лексус», приобретённый Буйновым в 2017 году, уже собрал 171 штраф, большинство из которых связано с превышением скорости и отсутствием пристёгнутого ремня безопасности.