Буйнову грозит лишение водительских прав после наезда на женщину в Апрелевке

Александру Буйнову может грозить лишение водительских прав после наезда за рулём Lexus на женщину в подмосковной Апрелевке. По данным SHOT, наказание для певца будет зависеть от итогового заключения врачей после обследования пострадавшей. Если вред здоровью будет квалифицирован как лёгкий, Буйнову грозит штраф в размере от 3750 до 7500 рублей или лишение прав на срок от одного до полутора лет. В случае, если травмы окажутся средней тяжести, штраф составит от 15 до 37 тысяч рублей, или же ему могут лишить прав на срок от полутора до двух лет.