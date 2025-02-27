«‎Осложнения нарастают»: Лекарства Буйнова из-за рецидива рака могли стать причиной ДТП

Препараты для лечения онкологических заболеваний всегда сопровождаются рекомендациями и противопоказаниями. А поскольку у сбившего вчера женщину на переходе певца Александра Буйнова была зафиксирована последняя стадия рака, то нельзя исключать, что принимаемые им препараты могли повлиять на его способность управлять автомобилем. Это в беседе с Life.ru предположил врач-онколог Евгений Черёмушкин.

«Каждый препарат, который исследуется и входит в практику, обязательно сопровождается рекомендациями и противопоказаниями, если действительно есть эффект, влияющий на вождение. Это очень серьёзная тема. У нас ведь больше всего пострадавших на дорогах — это пешеходы. Часто за рулём находятся пожилые люди или те, у кого есть хронические заболевания и кто принимает системные препараты. Они создают условия, при которых ситуация может усугубляться потому, что реакция снижается. Человек даже может потерять сознание за рулём», — объяснил врач.

Если в препарате указано, что нельзя садиться за руль, а человек, возможно не прочитав или проигнорировав предупреждение, управлял автомобилем, то он виноват, подчеркнул врач. Хотя, если это произошло на пешеходном переходе, то вина в любом случае на водителе. А если противопоказания не указаны напрямую, тогда это уже вопрос оценки конкретной ситуации, говорит собеседник Life.ru.

Могут быть сопутствующие заболевания или сложная дорожная ситуация. Но что касается лекарств, которые принимают при онкологии, у них есть противопоказания, поэтому к ним нужно относиться очень внимательно, сказал доктор.

Юридические позиции опираются на определённые категории, прописанные в инструкциях, — например, противопоказания. А общечеловеческие позиции, скажем для примера: во многих странах при достижении 70 лет водительское удостоверение аннулируется потому, что риски слишком высоки. Может быть, человек для своего возраста и в хорошем состоянии здоровья, но неожиданных ситуаций, связанных с потерей контроля за рулём, становится слишком много. Поэтому ради безопасности на государственном уровне принимаются законы. Например, прекращение права на вождение. Можно пользоваться общественным транспортом, родственники могут возить, нанимается водитель. В общем, такие меры могут быть оправданными. А если у человека хроническое заболевание, требующее длительного приёма препаратов, как у Буйнова, то побочные эффекты и осложнения нарастают. Это может касаться центральной нервной системы, мышечной системы, костно-суставной системы и так далее. Евгений Черёмушкин Врач-онколог