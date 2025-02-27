Буйнов превысил скорость на 36 км/ч при наезде на воспитательницу в Подмосковье
SHOT: Буйнов превысил скорость на 36 км/ч, когда сбил женщину в Подмосковье
Александр Буйнов нарушил скоростной режим, когда наехал на воспитательницу в Московской области. Певец разогнался на своём автомобиле до 56 км/ч при максимально разрешённых на этом участке 20 км/ч, сообщает SHOT.
Буйнов сбил женщину. Фото © Telegram / SHOT
Максимальная скорость, которую можно развить водителю перед пешеходным переходом в Апрелевке — 20 км/ч. Буйнов не стал тормозить перед зеброй.
Всё закончилось бы гораздо хуже для женщины, если бы в последний момент она не успела отпрыгнуть. Певец вышел из своего «Лексуса» лишь тогда, когда на место подъехали сотрудники ГИБДД. На фото артист стоит в полосатой шапочке.
Напомним, что вчера вечером народный артист России Александр Буйнов сшиб женщину на пешеходной зебре в Подмосковье. Экспертиза показала отсутствие алкоголя в крови артиста. Позже он прокомментировал произошедшее двумя словами из сборника русских матов.