Буйнов превысил скорость на 36 км/ч при наезде на воспитательницу в Подмосковье

Александр Буйнов нарушил скоростной режим, когда наехал на воспитательницу в Московской области. Певец разогнался на своём автомобиле до 56 км/ч при максимально разрешённых на этом участке 20 км/ч, сообщает SHOT.

Максимальная скорость, которую можно развить водителю перед пешеходным переходом в Апрелевке — 20 км/ч. Буйнов не стал тормозить перед зеброй.

Всё закончилось бы гораздо хуже для женщины, если бы в последний момент она не успела отпрыгнуть. Певец вышел из своего «Лексуса» лишь тогда, когда на место подъехали сотрудники ГИБДД. На фото артист стоит в полосатой шапочке.