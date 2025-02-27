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Регион
27 февраля, 08:44

Буйнов превысил скорость на 36 км/ч при наезде на воспитательницу в Подмосковье

SHOT: Буйнов превысил скорость на 36 км/ч, когда сбил женщину в Подмосковье

Александр Буйнов нарушил скоростной режим, когда наехал на воспитательницу в Московской области. Певец разогнался на своём автомобиле до 56 км/ч при максимально разрешённых на этом участке 20 км/ч, сообщает SHOT.

Буйнов сбил женщину. Фото © Telegram / SHOT

Буйнов сбил женщину. Фото © Telegram / SHOT

Максимальная скорость, которую можно развить водителю перед пешеходным переходом в Апрелевке — 20 км/ч. Буйнов не стал тормозить перед зеброй.

Всё закончилось бы гораздо хуже для женщины, если бы в последний момент она не успела отпрыгнуть. Певец вышел из своего «Лексуса» лишь тогда, когда на место подъехали сотрудники ГИБДД. На фото артист стоит в полосатой шапочке.

Женщиной, которую сбил Александр Буйнов, оказалась воспитательница детского сада
Женщиной, которую сбил Александр Буйнов, оказалась воспитательница детского сада

Напомним, что вчера вечером народный артист России Александр Буйнов сшиб женщину на пешеходной зебре в Подмосковье. Экспертиза показала отсутствие алкоголя в крови артиста. Позже он прокомментировал произошедшее двумя словами из сборника русских матов.

Владимир Озеров
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