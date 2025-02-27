«Это не звезда»: Останина назвала Буйнова «нелюдем» за попытку откупиться от сбитой женщины
Депутат Останина осудила Буйнова за отсутствие нравственных барьеров после ДТП
Депутат Госдумы Нина Останина и народный артист РФ Александр Буйнов. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Андрей Парменов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buinovofficial
Депутат Госдумы Нина Останина осудила в беседе с журналистом Life.ru поведение певца Александра Буйнова, который не подошёл к сбитой им на автомобиле женщине и попытался замять дело перед приездом ГАИ. По её мнению, у музыканта нет нравственных внутренних барьеров.
Депутат Госдумы Нина Останина осудила певца Александра Буйнова. Видео © Life.ru
«Это уже нелюди, это нечеловеческий поступок для Буйнова или безвестного жителя какого-нибудь городка. Здесь разницы нет, но в любом случае мне кажется, что у этих людей должны быть завышенные внутренние нравственные барьеры, те, у кого этих барьеров внутри нет, — это не звёзды», — отметила Останина.
Напомним, 26 февраля певец Александр Буйнов за рулём Lexus сбил 61-летнюю женщину, которая работает воспитательницей в детском саду. ДТП произошло на зебре в Московской области. По информации журналистов, после инцидента певец даже не выразил извинений пострадавшей и попытался замять дело, предложив деньги сыну женщины. Сейчас потерпевшая с травмами находится в больнице. Буйнову грозит лишение водительских прав.