«Это не звезда»: Останина назвала Буйнова «‎нелюдем» за попытку откупиться от сбитой женщины

Депутат Госдумы Нина Останина осудила в беседе с журналистом Life.ru поведение певца Александра Буйнова, который не подошёл к сбитой им на автомобиле женщине и попытался замять дело перед приездом ГАИ. По её мнению, у музыканта нет нравственных внутренних барьеров.

«Это уже нелюди, это нечеловеческий поступок для Буйнова или безвестного жителя какого-нибудь городка. Здесь разницы нет, но в любом случае мне кажется, что у этих людей должны быть завышенные внутренние нравственные барьеры, те, у кого этих барьеров внутри нет, — это не звёзды», — отметила Останина.