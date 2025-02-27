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27 февраля, 13:51

Звёздный адвокат назвал возможное наказание для Буйнова за наезд на пенсионерку на Lexus

Адвокат Алешкин: Буйнов не получит реальный срок за ДТП, возможен условный

Народный артист РФ Александр Буйнов. Фото © Telegram / Александр Буйнов

Народный артист РФ Александр Буйнов. Фото © Telegram / Александр Буйнов

Российский исполнитель Александр Буйнов, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, может получить домашний арест в качестве меры пресечения, считает звёздный адвокат Андрей Алешкин. По его словам, обычно суд идёт навстречу людям, у которых есть серьёзными проблемы со здоровьем, а у Буйнова диагностирована последняя стадия онкологического заболевания.

«Если Буйнов был трезв, а принимаемые в рамках лечения онкологии препараты не повлияли на его способность управлять автомобилем, то наиболее строгой мерой может стать домашний арест», – предположил Алешкин в беседе с РИА «ФедералПресс».

По прогнозу адвоката, если будет доказано, что артист не находился в состоянии алкогольного опьянения и не употреблял запрещённые вещества, ситуация может сложиться довольно благоприятно. В качестве наказания возможен условный срок. Эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от линии защиты, которую выстроит команда певца.

«Необходимо выяснить, есть ли у артиста медицинский допуск к вождению автомобилем с учётом его заболевания. В реальный срок я не верю. Я предполагаю, что вину он признал, в содеянном раскаялся, возможно компенсировал пострадавшей вред от причинённого ущерба», – заключил Алешкин.

«‎Осложнения нарастают»: Лекарства Буйнова из-за рецидива рака могли стать причиной ДТП
«‎Осложнения нарастают»: Лекарства Буйнова из-за рецидива рака могли стать причиной ДТП

Напомним, что 26 февраля в Московской области произошло ДТП с участием певца Александра Буйнова. Он на своём «Лексусе» сбил 61-летнюю воспитательницу детсада. По словам концертного директора Сергея Пудовкина, Буйнов после аварии попытался помочь пострадавшей и предлагал довезти её до больницы. Певец обещал оказать ей всю необходимую помощь. Сейчас женщина в больнице. Буйнову может грозить лишение водительских прав. Сам артист вышел на связь и опроверг обвинения в том, что не оказал помощь женщине после наезда, назвав сообщения СМИ «спекуляциями» и ложью, порочащими его репутацию.

Наталья Афонина
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