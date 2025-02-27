Звёздный адвокат назвал возможное наказание для Буйнова за наезд на пенсионерку на Lexus

Российский исполнитель Александр Буйнов, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье, может получить домашний арест в качестве меры пресечения, считает звёздный адвокат Андрей Алешкин. По его словам, обычно суд идёт навстречу людям, у которых есть серьёзными проблемы со здоровьем, а у Буйнова диагностирована последняя стадия онкологического заболевания.

«Если Буйнов был трезв, а принимаемые в рамках лечения онкологии препараты не повлияли на его способность управлять автомобилем, то наиболее строгой мерой может стать домашний арест», – предположил Алешкин в беседе с РИА «ФедералПресс».

По прогнозу адвоката, если будет доказано, что артист не находился в состоянии алкогольного опьянения и не употреблял запрещённые вещества, ситуация может сложиться довольно благоприятно. В качестве наказания возможен условный срок. Эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от линии защиты, которую выстроит команда певца.