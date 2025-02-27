Напуганный Буйнов выскочил из Lexus сразу после наезда на женщину и судорожно пытался ей помочь

Певец Александр Буйнов вёл себя максимально корректно после того, как сбил женщину в Подмосковье. Испугавшийся за пенсионерку артист пытался ей помочь, предлагал довезти до больницы и не собирался сбегать с места ДТП. Об этом рассказал концертный директор исполнителя Сергей Пудовкин.

«Он не только выскочил из машины в футболке. Он пытался поднять. Предлагал посадить в машину и доставить в первое медицинское учреждение. На мой взгляд, это неправильно. Потому что надо всегда придерживаться всё-таки медицинских рекомендаций при транспортировке. Но он пытался это сделать всеми доступными способами», — пояснил он в беседе с «Лентой.ру».