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Регион
27 февраля, 13:15

Напуганный Буйнов выскочил из Lexus сразу после наезда на женщину и судорожно пытался ей помочь

Директор Буйнова рассказал, что певец пытался помочь сбитой им женщине после ДТП

Александр Буйнов. Обложка © Telegram / Александр Буйнов

Александр Буйнов. Обложка © Telegram / Александр Буйнов

Певец Александр Буйнов вёл себя максимально корректно после того, как сбил женщину в Подмосковье. Испугавшийся за пенсионерку артист пытался ей помочь, предлагал довезти до больницы и не собирался сбегать с места ДТП. Об этом рассказал концертный директор исполнителя Сергей Пудовкин.

«Он не только выскочил из машины в футболке. Он пытался поднять. Предлагал посадить в машину и доставить в первое медицинское учреждение. На мой взгляд, это неправильно. Потому что надо всегда придерживаться всё-таки медицинских рекомендаций при транспортировке. Но он пытался это сделать всеми доступными способами», — пояснил он в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Буйнов обязательно окажет пострадавшей всю необходимую помощь, музыкант признаёт свою вину в случившемся и не будет избегать контактов с семьёй потерпевшей.

Появилось фото Буйнова с места ДТП в Подмосковье, где он сбил пенсионерку
Появилось фото Буйнова с места ДТП в Подмосковье, где он сбил пенсионерку

Напомним, 26 февраля в Московской области певец Александр Буйнов за рулём своего автомобиля сбил 61-летнюю женщину, которая работает воспитательницей в детском саду. По информации журналистов, после инцидента музыкант не извинился и попытался замять дело, предложив деньги сыну женщины. Сейчас потерпевшая с травмами находится в больнице. Буйнову грозит лишение водительских прав. Однако сам музыкант отверг все обвинения в том, что якобы не помог женщине после наезда на неё. Он назвал «спекуляциями» и ложью публикации в СМИ, порочащие его честь.

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«‎Осложнения нарастают»: Лекарства Буйнова из-за рецидива рака могли стать причиной ДТП
Татьяна Миссуми
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