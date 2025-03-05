Жуткое массовое ДТП с участием более 20 авто парализовало трассу М-5 «Урал»

На трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области произошло массовое ДТП, участие в котором приняли более 20 машин. В их числе грузовой автомобиль «КамАЗ», с которого всё и началось. Дорога перекрыта, сообщает в телеграм-канале пресс-служба полиции Оренбурга.

Обстановка после ДТП. Фото © Telegram / Полиция Оренбуржья

«Около 08.55 часов водитель грузового автомобиля «КАМАЗ», двигаясь со стороны Оренбурга в сторону Переволоцка, допустил складывание полуприцепа, в результате чего движение по автодороге было перекрыто, после чего произошло столкновение свыше 20 единиц автотранспорта», — рассказали в управлении приоритетную версию.

Грузовик со сложившимся прицепом. Фото © Telegram / Полиция Оренбуржья

Сотрудники полиции находятся на месте происшествия, чтобы установить все детали инцидента. После ДТП перекрыли участок трассы ‎М-5 от п. Холодные Ключи до с. Подгородняя Покровка. Ориентировочное время открытия движения автомобилей по дороге – 14:25 (12:25 мск).